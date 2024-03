Michelle Hunziker a Dubai, il safari nel deserto al volante della dune-buggy: «Io che faccio amicizia»

di Cristina Siciliano

Per molti è il viaggio della vita, quello che non si dimentica: fare un safari significa vivere l'emozione infinita degli animali selvatici visti nei loro habitat naturali e non solo. Lo sa bene Michelle Hunziker che nelle ultime ore è volata a Dubai per un safari nel deserto. «Io che faccio amicizia». La conduttrice ha scritto queste parole a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories e che riprende il momento in cui lei è nel deserto e cerca di accarezzare un uccello del deserto.

Michelle Hunziker in vacanza

Michelle Hunziker si mostra particolarmente appassionata di safari: dal fascino dei tramonti infuocati alla natura silenziosa. Tutto questo è per la conduttrice qualcosa di magico. Infatti Michelle Hunziker sta vivendo quest'esperienza del Safari letteralmente «con il cuore».

La conduttrice, molto attiva sul suo profilo Instagram sta aggiornando i suoi follower attraverso i video e le foto social. Michelle ha pubblicato la foto di alcuni piatti tipici, il video di mentre guida una dune buggy, cioè un tipo di auto destinata alla marcia sulla sabbia e poi, alcuni video che riprendono lo splendido paesaggio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 21:01

