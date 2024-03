Cosa succede ad aprile? Le stelle danno indicazioni chiare per tutti. Il cielo parla di partenze e nuovi inizi. Una sorta di Capodanno stellare grazie ai pianeti in Ariete. Le cose si rimettono in moto. Non mancheranno le sorprese e le decisioni improvvise da prendere. Un mese importante, quindi, sotto vari punti di vista. Come sempre, c'è chi dovrà correre più di altri.

Le previsioni di Leggo di Aprile segno per segno. Ecco cosa succede durante il mese.