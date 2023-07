Michelle Hunziker, «abito inadeguato» al matrimonio di Santo Versace: le foto social scatenano gli hater. E lei risponde così

In occasione del matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano, svoltosi a Roma, Michelle Hunziker ha postato su Instagram alcuni scatti della cerimonia, e ha mostrato il vestito scelto per l'occasione. Si tratta di un abito lungo, nero, fatto di trasparenze. Nonostante l'eleganza sfoggiata dalla conduttrice, per tanti il vestito non era adeguato al momento.

Michelle Hunziker, gaffe in chiesa alle nozze di Santo Versace: «Salvata da Ambra Angiolini»

Santo Versace e Francesca De Stefano, il matrimonio nell'incantevole location di Casina Valadier

Le critiche degli hater

Numerosi sono stati i commenti degli hater al post pubblicato da Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram. «Sei sempre vestita al top, perché a questo matrimonio hai optato per questo look paura?», ha scritto un utente. «Non è tanto il nero ma la manica lunga e il mezzo collo con questo caldo» ha scritto ancora un altro hater.

Michelle Hunziker ha così aggiunto una nota al suo post: «P.s: Volevo informare e tranquillizzare tutti gli esperti di moda che mi leggono che da galateo, dopo le 16 per un matrimonio in tight, l’abito nero è assolutamente idoneo».

