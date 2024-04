Michelle Hunziker e Serena Autieri, l'arrampicata in montagna e il ricordo dell'iPhone: «Quest’estate riprendiamo»

di Dajana Mrruku

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono grandi amiche da anni. Le due hanno sempre condiviso momenti molto importanti e avventure insieme. Nonostante si vedano poco, l'amicizia tra le due showgirl non è mai sfiorita, anzi. Ci sono sempre quando l'altra ha bisogno e si sostengono in ogni nuovo progetto lavorativo. Michelle ha condiviso alcuni ricordi del suo telefono dell'ultima avventura sulle montagne con l'amica Serena Autieri: «Sto iniziando a registrare Io Canto Family e stamattina al mio risveglio, mi è comparso tra i ricordi dell'iPhone le foto di un'arrampicata incredibile del 2019 con Serena ed Enrico e la voglio condividere con voi perché voglio ricominciare ad arrampicarmi con lei. Quest'estate si torna in montagna, in vetta, a fare le ferrate!»

L'amicizia tra le due showgirl è più forte che mai.

L'amicizia tra Michelle e Serena

Di recente Serana Autieri ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato il rapporto con Michelle Hunziker: «Ci vediamo poco, quando ci ritroviamo è come se non fosse passato nemmeno un istante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 15:03

