Aurora Ramazzotti, viaggio in Svizzera con Cesare in un hotel a 5 stelle: «Prima volta in montagna»

di Cristina Siciliano

Sono momenti di gioia per Aurora Ramazzotti. Suo figlio Cesare, nato dall'amore di Goffredo Cerza, compirà il primo anno di vita il 30 marzo, ma intanto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non smette di parlare di maternità sui social e di mostrare alcuni momenti insieme al suo figlioletto. Tra luci e ombre, gioia (tanta) e soddisfazioni, Aurora non nasconde nulla ai suoi follower. Proprio nelle ultime ore Aurora si trova in Svizzera con Cesare Cerza tove trascorrerà qualche giorno di relax nel Golf Hotel & Residences. Dalle storie che la figlia di Michelle ed Eros ha pubblicato attraverso il suo profilo Instagram è possibile notare come il viaggio sia frutto di un accordo commerciale. Infatti, la Aurora a corredo del video Instagram ha aggiunto un hashtag: #invitedby. L'hashtag è usato generalmente quando un prodotto è stato fornito dal marchio in questione per avere visibilità. «Primi passi di questa settimana e prima volta in montagna», ha scritto Aurora.

Il tenero video

Aurora Ramazzotti continua a documentare sui social la vita da neomamma e neo papà sua e del fidanzato Goffredo Cerza.

Il nipote di Michelle ed Eros Ramazzotti è circondato d'amore e il suo svezzamento sembra procedere per il meglio. Da quando è nato Cesare, molti dettagli della vita di Aurora sono cambiati, ma con la sua ironia, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros riesce a restituire sempre un racconto trasparente di cosa significa «essere mamme» oggi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA