Aurora Ramazzotti e il problema con i capelli dopo il parto: «Mi cadevano, ecco cosa ho fatto»

di Cristina Siciliano

«Ho fatto upgrade al ciuffo post partum, non è una frangia ma fa il suo lavoro». Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha scritto a corredo di un selfie allo specchio che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros, ha sempre parlato dei suoi problemi con i capelli post partum. La gravidanza è un momento molto particolare, diverso per ciascuna donna: gli ormoni, le condizioni di salute e la propria predisposizione genetica fanno sì che il corpo reagisca in un certo modo, compresi pelle e capelli. Così Aurora, mamma da quasi un anno del piccolo Cesare, ha spiegato ai suoi follower che dopo il parto ha avuto problemi con la perdita dei suoi capelli. Ma oggi è riuscita a trovare un rimedio. O quasi.

Aurora Ramazzotti su Instagram

«Praticamente sono tornata al ciuffo che mi ero fatta quattro anni fa perché dovevo gestire la situazione capelli post partum – ha sottolineato Aurora Ramazzotti nelle sue Instagram stories –. Sono le 21 ed ho già tirato il ciuffo con le mollette.

I consigli di Ramazzotti

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha aggiunto: «Mi sembrava una cosa carina darvi qualche consiglio in merito. Anche se io volevo la frangia, lo ammetto. Quindi niente frangia, va bene il ciuffo. Al massimo cresce un po' e lo metti dietro l'orecchio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 23:02

