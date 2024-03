Michelle Hunziker, il messaggio alle donne durante l'allenamento: «Non siamo sprovvedute, ma forti e sempre in guardia»

di Cristina Siciliano

Michelle Hunziker non ha solo un'energia positiva inesauribile, ma anche un carattere forte e una silhouette tonica e muscolosa. La conduttrice ha indubbiamente dalla sua il patrimonio genetico, ma non mancano gli allenamenti. La mamma di Aurora Ramazzotti condivide coi suoi follower ogni giorno gli sforzi che fa per mantenere la sua forma fisica e non solo: infatti sta cercando di trasmettere - soprattutto alle sue follower - un messaggio di empowerment femminile.

Michelle Hunziker su Instagram

Michelle Hunziker promuove l'allenamento come mezzo per diventare persone migliori e, perché no, una società migliore. «Teniamo la schiena forte e dimenticherete i mal di schiena», scrive a corredo del video in cui cerca di portare a termine una serie di piegamenti sulle braccia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Seguito da un secondo: «Teniamo anche i pugni forti per non darli mai a nessuno. Ma se dovesse servire, non siamo sprovvedute. Ragazze forti con autostima alta e sempre in guardia. Osu»,

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA