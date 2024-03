«Kate ha il volto gonfio»: il giallo della foto e l'imbarazzo per lo zio al Grande Fratello Vip, tutti i guai della principessa

Kate come sta? Spunta una luce in fondo al tunnel della lunga e imperscrutabile convalescenza di Kate Middleton, consorte dell'erede al trono britannico William; ma sui tempi di un vero ritorno in scena aleggiano ancora parecchie ombre. Un primo spiraglio ha provveduto a darlo oggi il governo di Londra, sebbene con un mezzo pasticcio protocollare, annunciando nero su bianco - in mancanza per ora di conferme da palazzo reale - la presenza della 42enne principessa di Galles alla parata militare dell'8 giugno in vista di Trooping the Colour, celebrazione pubblica (non anagrafica) del compleanno del sovrano che culminerà il giorno 15.