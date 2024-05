Ludovica Valli dopo il il malore della figlia Anastasia: «La forza che noi mamme tiriamo fuori in alcuni momenti è davvero qualcosa di unico, inspiegabile»

di Cristina Siciliano

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne, è tornata a casa dopo aver trascorso una giornata al Pronto soccorso a causa di un malore della sua piccola Anastasia, 3 anni. L'istinto dell'influencer l'ha aiutata molte volte a cavarsela con i suoi figli nonostante la preoccupazione continui a giocare brutti scherzi.

Proprio nelle ultime ore Ludovica Valli ha voluto aggiornare i suoi follower con un messaggio Instagram facendo chiarezza sulle condizioni di salute della figlia Anastasia.

Il messaggio di Ludovica Valli

«È stata una delle giornate più faticose e difficili della mia vita da quando sono diventata mamma - ha scritto Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -. La forza che tiriamo fuori in alcuni momenti della nostra vita è davvero qualcosa di unico, inspiegabile.

L'ex tronista di Uomini e donne ha spiegato: «Sono stata otto ore in pronto soccorso con due bambini piccoli e soprattutto incinta, non sono neanche mai riuscita ad andare in bagno a fare pipì. E se vi dico questo è perché davvero lo penso. Anastasia in pronto soccorso è dovuta entrare a fare le lastre da sola perché io essendo incinta non potevo stare accanto a lei».

«Vederla su quel lettino è stato davvero straziante per me - ha concluso Ludovica -. Era da sola con il suo "dodu" stretto nelle manine. Avrei voluto piangere e urlare con lei. Per me è stata una forza. Ora sta meglio ed ha iniziato la cura con l'antibiotico. Dormo con loro perché sono davvero provata».

Mercoledì 1 Maggio 2024

