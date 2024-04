Ludovica Valli, lo sfogo: «I miei figli sono stati di male e io insieme a loro, un dolore atroce»

di Cristina Siciliano

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne e influencer molto attiva sui social anche per il suo lavoro, ha spiegato ai suoi follower di Instagram di essere alle prese con alcune problematiche della sua salute e dei suoi figli Anastasia e Otto. «Anastasia ha i puntini sulle mani, bocca e piedi - ha spiegato Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -. Anche io. Mi sono preoccupata per la gravidanza ed ho chiesto al mio ginecologo. Lui mi ha detto di stare tranquilla. Sento un dolore forte alla bocca e non oso immaginare i miei bimbi».

La preoccupazione di Ludovica Valli

«I bimbi stanotte sono stati di nuovo male ed io insieme a loro, un dolore atroce - ha sottolineato Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -. Ovviamente tutti gli appuntamenti di lavoro saltano ed è scontato davanti alla salute dei miei figli. Comunque spesso capita di doversi giustificare. A volte mi sento in colpa verso il mio lavoro, le persone che lavorano con me, il mio compagno ed i miei amici. Ma i miei figli sono davanti a tutto. Alcune volte esagero per una piccola febbre o un po' di mal di pancia che poteva tranquillamente essere gestito. Mi dispiace però che più volte le persone mi fanno sentire sbagliata. Ma con il tempo ho imparato a lasciar perdere le persone e a farle pensare ciò che vogliono.

La rabbia

Ludovica Valli ha continuato il suo discorso facendo chiarezza su come gestisce la sua famiglia e il suo lavoro. L'ex tronista di Uomini e donne ha parlato anche dell'educazione che ha ricevuto da parte di sua mamma, Sandra Malvasi. «Avete rotto - ha incalzato l'ex tronista-. Non scrivetemi più "ma tu puoi permetterlo". Io lavoro da libera professionista e questo significa che se non lavoro non guadagno. Per fortuna posso essere grata perché sia io che il mio compagno abbiamo un lavoro. Cosa che magari in altre famiglie non è così e c'è una sola persona che porta avanti uno stipendio. E so bene cosa significa perché io sono cresciuta con una sola mamma che lavorava anche di notte pur di garantirci un tetto sopra la testa e cibo. Sono cresciuta con una mamma che ha sempre lavorato ed io pur di passare tempo con lei andavo a lavoro insieme a lei. Ho dormito nel lettone con mia mamma fino all'età di 18 anni. Prima di giudicare le scelte ed i pensieri degli altri pensate alle vostra vita».

