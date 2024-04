Costantino Vitagliano si confessa con Caterina Balivo: «I medici non sanno come curare la mia malattia, ero affamato di soldi»

di Redazione web

Costantino Vitagliano è forse stato il tronista di Uomini e Donne più famoso della storia del programma. Nell'ormai lontano 2003, il classe 1974 è stato il protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi: tutte lo volevano, era richiestissimo in discoteca e a eventi vari. A distanza di 19 anni, Costantino è tornato a parlare di quel periodo florido della sua vita e lo ha fatto nel salotto de La Volta Buona parlando con Caterina Balivo.

Attualmente, l'ex tronista sta lottando contro una malattia molto rara: «Non sanno neanche i medici come curarla perché sono un autoimmune. Questa parola l’ho imparata adesso, non sapevo neanche dell’esistenza di questa cosa, non sapevo neanche cosa fossero i malati autoimmuni, adesso ne faccio parte anche io».

L'intervista di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha confessato a Caterina Balivo: «Ero affamato di soldi, volevo dare ai miei e a me stesso quello che non avevo mai avuto».

Costantino Vitagliano e la figlia

Costantino Vitagliano è diventato papà della sua bambina Ayla nel 2015. La piccola è nata dalla relazione con Elisa Mariani, anche lei ex tronista di Uomini e Donne. Sempre durante l'intervista a La Volta Buona ha detto: «Dopo la morte di mia mamma, mi sono allontanato da tutto e ho voluto godermi mia figlia Ayla».

