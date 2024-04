Elena Berlato, l'influencer rapinata e gettata a terra: «Mi hanno rubato l'iPhone, sono stati tre stranieri»

di Redazione web

Un'influencer di 29 anni, Elena Berlato (quasi un milione di fan su Instagram) è stata rapinata ieri pomeriggio al parco Sempione di Milano da tre giovani che le hanno portato via un iPhone 15. Nel tentativo di bloccarne uno la donna è stata anche gettata a terra ed è andata al pronto soccorso per lievi contusioni.

L'influencer rapinata a Milano

È accaduto intorno alle 15 al Bar Bianco, dove l'influencer, che ha un profilo molto seguito su Onlyfans, era seduta a un tavolo quando tre giovani, descritti come sudamericani, le si sono avvicinati prendendole il cellulare. Lei li ha rincorsi per un lungo tragitto, fino alla metropolitana di Cadorna, dove ne ha raggiunto uno che però l'ha spintonata facendola cadere a terra per poi dileguarsi.

In preda all'agitazione, e forse anche per la corsa, ha poi avuto una crisi respiratoria ed è stata trasportata dal 118 in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Da lì ha postato una foto con al polso il braccialetto del ricovero. Del caso si occupa la Polizia di Stato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 14:37

