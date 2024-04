«Allatto ancora al seno mia figlia di 9 anni, la gente dice che è sbagliato ma lei non vuole smettere». Il parere dell'Oms

di Redazione web

L'allattamento materno rimane un argomento profondamente personale e spesso polarizzante, come dimostra la storia di una donna che ha suscitato una forte reazione online dopo aver rivelato di allattare ancora sua figlia di nove anni. La confessione della mamma su Quora, una piattaforma in cui si possono porre domande su qualsiasi argomento, ha innescato una valanga di opinioni contrastanti.

L'allattamento prolungato

La donna ha scritto: «Permetto ancora a mia figlia di nove anni di allattare e non si fermerà finché non lo vorrà. Qualcuno mi sostiene?». Questo post ha sollevato una serie di commenti critici, con una persona che ha esortato: «Per favore, cerca aiuto, non è naturale o salutare per tua figlia. Hai davvero bisogno di chiudere i rubinetti e lasciarla crescere». Un altro commentatore ha aggiunto: «Anche gli animali svezzano i loro piccoli.

L'Oms

Nonostante queste forti reazioni, le linee guida dell'Oms raccomandano l'allattamento in maniera esclusiva fino al compimento del sesto mese di vita. È importante, inoltre, che il latte materno rimanga la scelta prioritaria anche dopo l'acquisto di alimenti complementari, fino ai due anni di vita ed oltre, e comunque finché mamma e bambino lo desiderino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 15:09

