​«Ho allattato la neonata di mia sorella per farla riposare, per molte mamme è strano ma io non ci vedo niente di male»

Allattare il figlio di qualcun altro è socialmente accettato? Emily Boazman, una mamma statunitense, ha scatenato il dibattito su TikTok condividendo un video in cui allatta il neonato per far riposare la sorella Katelyn. Nei video, Emily allatta la bambina per regalare alla sorella un momento di pausa e farle fare fare colazione con calma.

«Condivido questi video nella speranza che aiutino a ri-normalizzare l'allattamento al seno dei bambini di altre persone», ha dichiarato la zia del neonato al Daily Mail. «È stata una pratica comune per tanti anni e ora non c'è motivo per disprezzarla», si legge.