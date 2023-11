La piccola Indi (soffre di una malattia rara del Dna) non sarà curata al Bambino Gesù di Roma: no dei giudici inglesi

L'ultima speranza per la piuccola Indi, una bambina di 8 mesi affetta da una malattia rara del Dna mitocondriale ricoverata al Queen's Medical Centre di Nottingham nel Regno Unito, doveva essere l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Ma la battaglia dei genitori è sta stoppata per il momento da un giudice dell'Alta Corte che ha stabilito che la piccola non può essere trasferita in Italia anche se c'è stata la disponibilità dell'ospedale del Vaticano nell'accoglierla, come accaduto nei casi precedenti di Charlie Gard e Alfie Evans. I genitori non si arrendono, forti anche dell'aiuto ricevuto dall'Italia.

