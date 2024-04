Appartamenti, poliambulatorio, sale comuni: il condominio a misura di anziani combatte (anche) la solitudine. Dove è e quanto costa

Un condominio fatto a misura di anziani. A Firenze apre Villaggio Novoli, un progetto per garantire assistenza e socialità a persone dai 65 anni in su. Un "condominio sociale" che mette insieme un poliambulatorio, camere private e spazi comuni e in cui si coordinano diversi servizi (dalla lavanderia alla palesta).

Il condominio sociale contro la solitudine

Villaggio Novoli è un condominio di 37 appartamenti pensato per persone anziane ancora autosufficienti che, però, affrontano già alcuni problemi quotidiani, come quello della solitudine o la difficoltà di recarsi in una struttura sanitaria a causa della distanza da percorrere. Il progetto è stato da poco inaugurato e per aggiudicarsi un posto si deve mettere in conto una spesa mensile di 1.265 euro, che la Fondazione Cr Firenze si propone di coprire parzialmente in base all'Isee dell'interessato. Il condominio si sviluppa su 5 piani, in Via Baracca, ha varie sale per attività ricreative, una lavanderia, servizi di assistenza socio-sanitaria e di spesa a domicilio, wi-fi, televisori e aria condizionata. Aprirà presto anche una palestra per esercizi di ginnastica adatti alla fascia anziana.

Gli appartamenti sono progettati per ospitare anche la famiglia dell'over 65, come fanno già Manuela Sabatini e il marito: la madre di lei, affetta da Alzheimer, riceverà assistenza dalla struttura quando Manuela e il compagno sono fuori casa. Poi, una volta rientrata nella residenza, la coppia darà il proprio sostegno a chi ne ha necessità. «La mamma, che è ancora attiva, può godere di maggiori attenzioni vivendo nel condominio — ha spiegato Manuela a Repubblica — anche quando io e mio marito siamo al lavoro e può essere coinvolta nelle attività ricreative. Allo stesso tempo noi possiamo incontrare nuove persone, fare e proporre iniziative, stringere amicizie, dare una mano a chi ne ha bisogno in uno spirito di solidarietà reciproca».

L'iniziativa che guarda al futuro

I condomini sociali (in ingese, Senior Housing) nascono per abbattere i costi solitamente molto alti delle strutture private e per il bisogno di socialità tra le fasce anziane. Quando un individuo inizia a riscontrare le prime limitazioni legate all'età avanzata, i bilocali e trilocali di Villaggio Novoli permettono di ricevere assistenza continua - anche notturna - e di liberarsi di quelle attività che possono diventare pesanti (come fare il bucato o portare le borse della spesa per le scale). Attualmente tre appartamenti sono già stati occupati e sono prossimi alla firma almeno altri 5 contratti d'affitto, dunque ci si aspetta di occuparne una decina da subito. L'iniziativa fiorentina rappresenta un nuovo modo di stare a fianco dei caregivers e affrontare l'invecchiamento della popolazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 17:57

