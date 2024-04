Torna a lavorare a 90 anni, Lucina realizza il suo sogno e diventa cassiera per un giorno

di Redazione web

Lavorare a 90 anni è una condanna o un sogno? Per Lucina Pegoraro vale la seconda opzione. La pensionata, ospite in una casa di riposo di Como, ha scritto una letterina per i Nipoti di Babbo Natale, gruppo di volontari dell’associazione «Un sorriso in più», impegnata ad aiutare gli anziani. L'anziana voleva solo tornare a fare la cassiera, il ruolo che aveva svolto per tanti anni. Il suo desiderio era realizzabile, si trattava solo di un giorno di lavoro, l'ultimo.



Un sogno che diventa realtà

Nata e cresciuta nel Comasco, Lucina è stata aiutata dalla volontaria Micaela e dal gruppo Esselunga. «Ciao, sono Lucina, per tanti anni ho fatto la cassiera in un supermercato e oggi, anche se sono in pensione, mi piacerebbe veramente tanto tanto riprovare le emozioni di quel lavoro» scriveva nella lettera. Il 4 aprile 2024 la donna ha lavorato in cassa per un paio ore, tenendo il passo con le tecnologie dei tempi moderni. In seguito ha ricevuto anche un mazzo di fiori. «Mi piaceva svolgere la mia professione e l’ho fatto per più di vent’anni».









Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA