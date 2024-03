Anziana di 97 anni minacciata dai vicini: «Attira piccioni e gabbiani in giardino». Il Comune: pronta la multa da duemila euro

di Cristina Siciliano

Per gli «amanti degli animali» dare da mangiare ai piccioni rappresenta un gesto innocuo. E lo sa bene Anne Saego, una pensionata di 97 anni, che vive in un parco privato a Lancashire in Inghilterra, dove è stata minacciata dai suoi vicini di casa poiché l'hanno accusata di attirare piccioni e gabbiani in zona. La 97enne ha infatti ricevuto una lettera di richiamo dal comune di Fylde e dovrà pagare oltre 2mila euro in caso di ulteriori lamentele dei residenti in zona.

Cosa è successo

Il figlio di Anne Seago, Alan, 77 anni, ha più volte sottolineato a The Mirror che queste minacce stanno alimentando "lo stress" di sua madre e che di conseguenza l'intera famiglia è preoccupata per la sua salute. «È disgustoso tutto questo - ha sottolineato il figlio di Anne -.

Alla coppia è stato ora ordinato di «non posizionare grandi quantità di mangime per uccelli» per attirare i piccioni, di non gettare il mangime sul terreno, sul tetto o all'esterno della proprietà. Vietato inoltre qualsiasi contatto con il denunciante, il vicino di casa Darren Horne, e ha anche avvertito di non «causare molestie, aggressioni o pressione». In caso contrario potrebbero esserci «sanzioni penali».

