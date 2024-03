Figlia disabile rimossa dalla foto a scuola, lo sfogo della mamma: «Ho il cuore a pezzi»

di Cristina Siciliano

La percezione della disabilità e dell'inclusione a livello sociale negli anni dovrebbe essere cambiata in meglio. A quanto pare però la stara da percorrere per rendere la società più inclusiva è ancora lunga. Lo sa bene Natalie Pinnell, mamma di due bambini che negli ultimi giorni ha dovuto affrontare una situazione davvero difficile. Il motivo? Sua figlia Erin, 9 anni, è stata rimossa dalla foto di classe, per la Aboyne Primary School, in Scozia a causa della sua disabilità.

Le parole di Natalie Pinnell

Natalie Pinnel ha più volte sottolineato il suo dispiacere e soprattutto la delusione per questa decisione che è stata presa dalla scuola. «Ho il cuore a pezzi e sono furiosa - ha sottolineato Natalie Pinnel -. Dare alle persone la possibilità di cancellare mia figlia (o qualsiasi alltro) dalla foto scolastica è disumano.

«È devastante vedere la propria figlia cancellata da una foto - ha continuato Natalie -. Lei è l'essere umano più bello al mondo. Sono felice che mia figlia non abbia preso consapevolezza di tutto questo perché oppure la sua autostima sarebbe sotto i piedi. Non sono sicura che riuscirò a dormire stanotte».

Natalie Pinnell ha rivelato di aver inviato alla scuola un'e-mail con due foto, una che includeva Erin e un'altra. Secondo quanto riferito, anche un'altra ragazza sulla sedia a rotelle, in un'altra classe, è stata rimossa dalla foto scolastica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 17:46

