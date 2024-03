Compra casa su Amazon, poi la scoperta incredibile: «Non posso vivere qui, mi trasferisco in un Airbnb»

di Cristina Siciliano

Una tendenza che ormai sta spopolando sul web: i minuscoli loft, appartamenti ridotti all'osso che si possono trovare addirittura su Amazon. E lo sa bene Jeff Hitta, 23 anni, che ha scelto di acquistare una casa su Amazon che ha pagato oltre 20mila euro, ma ora è costretto a vivere in un Airbnb. Nonostante la piccola casa fosse attrezzata di alcuni elettrodomestici, un bagno, due divani e un tavolino, Jeff non riusciva letteralmente a reggersi in piedi.

Cosa è successo

«Ho 23 anni e ho appena comprato una casa su Amazon - ha spiegato il 23enne -. Sono alto come un classico uomo che vive nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Numerosi sono stati i commenti degli utenti al video che ha pubblicato Jeff Hitta su Tiktok. «Preferirei acquistare un terreno, sono sincera», ha commentato un utente. E ancora: «Il sogno di mia figlia è avere una piccola casa. Le ho mostrato il tuo video ed è corsa su Amazon».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 18:13

