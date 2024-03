«La mia fidanzata vuole fare la casalinga dopo il matrimonio. Non so se voglio sposarla ancora». Cos'è la "tradwife"

di Cristina Siciliano

Facile dire «matrimonio» quando ci si trova in mezzo all'oranizzazione del fatidico giorno, tenere i nervi saldi non è banale. Lo sa bene un uomo che dopo aver scoperto la scelta della sua fidanzata e futura moglie, è indeciso sulle nozze e sta mettendo in dubbio la loro relazione. «La mia fidanzata Kate ultimamente ha parlato della vita post matrimonio e ha scelto di voler diventare una 'tradwife' (casalinga ndr.) dopo il matrimonio - ha raccontato l'uomo su Reddit -. Non ne avevo mai sentito parlare prima e le ho chiesto di cosa si trattasse.

La storia

«Kate non ha mai espresso il desiderio di voler restare a casa - ha raccontato l'uomo su Reddit -. L'idea di lei che sta a casa tutto il giorno a pulire e cucinare è un po' strana per me anche perché il nostro appartamento non è grande. In due possiamo pulire casa in mezza giornata.

L'uomo ha aggiunto: «Le tradwives dicono che i loro mariti sono felici e la vita domestica è la migliore. Quindi, Kate desidera questo anche per noi. Io le ho spiegato che non approvo questa scelta. Le ho spiegato che non possiamo vivere solo con uno stipendio. Il suo reddito non è eccezionale ma comunque ci aiuta a mantenere uno stile di vita sano. Adesso sono indeciso se annullare il matrimonio perché lei comunque non vuole cambiare idea. Queste tradwives non fanno altro che vestirsi come Lucille Ball e cucinare il pane».

«Lei sta cadendo nel vuoto ed io sto mollando la presa e la nostra relazione - ha concluso l'uomo -. Lei ha sempre lavorato e non mi aspetto una donna in carriera strepitosa ma almeno voglio una partner alla pari e questa cosa della tradwife non sembra giusta».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 22:44

