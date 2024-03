Mamma casalinga nel lusso di Dubai: dal ciuccio dorato al passeggino da 5mila euro. Chi è Linda Andrade (e con chi è sposata)

di Redazione web

Avete presente la serie «Desperate Housewives» (Casalinghe disperate? Ecco, non è questo il caso. La protagonista di questa storia è Linda Andrade, una casalinga di Dubai che vive una vita nel lusso. Non è certo l'unica a godere di tale privilegio: con lei c'è la sua neonata, che nonostante sia venuta al mondo da poco, può già vantare una collezione di gioielli Tiffany. La donna, americana, ora vive stabilmente negli Emirati Arabi.



Lì le opportunità per viziare la sua bambina sono infinite: 6mila e 300 dollari di gioielli di lusso, cioccolatini dorati, borse firmate e un elegante passeggino, sono solo alcuni degli acquisti della madre. Ah, senza dimenticare il ciuccio d'oro dal valore di 700 dollari.





Una routine nel lusso

Linda, ventiquattrenne, nata in Giordania e cresciuta in California, è sposata con un super ricco trader di Forex e Crypto con sede a Dubai, di nome Ricky Andrade, che ha sposato quando aveva 19 anni, secondo il Baltimore Post Examiner. Suo marito, di 27 anni, afferma di guadagnare più di 150mila dollari: è un investitore immobiliare, di azioni e di criptovalute.

I suoi soldi non provenivano solo dal marito. A 19 anni Linda è diventata ricca grazie al successo della sua attività di medi-spa Flip Your Look.

La donna è diventata virale sui social per aver mostarto la sua routine fatta di acquisti: «Probabilmente non hai mai visto un ciuccio dorato, eccolo». Poi un giro da Dior con borse da 3mila dollari. Il passeggino blu navy comprato per la neonata costa ben 5mila e 600 dollari. L'asilo nido? Duemila dollari.

