Ragazza alla pari con una famiglia milionaria: «Giro il mondo tra yacht e jet privati e non pago niente. Ecco come si fa»

Una au pair (ragazza alla pari), è un aiutante proveniente da un Paese straniero che lavora e vive come parte di una famiglia ospitante. In genere, gli au pair si assumono una parte delle responsabilità familiari per la cura dei figli e per alcuni lavori domestici e ricevono un'indennità monetaria o uno stipendio per uso personale.



Sami Jean, però, è capitata in una famiglia davvero fuori dal comune: vive insieme a dei super ricchi. La 24enne ha raccontato dei vantaggi del suo lavoro. Un esempio? Volare in giro su jet privati, andare in vacanza su superyacht e non pagare vitto o alloggio. Svolge il ruolo di ragazza alla pari da poco più di due anni e condivide quotidianamente la sua vita su TikTok dove ha più di 33mila follower.