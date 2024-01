Il papà alla moglie: «Ho fatto da babysitter a nostro figlio per due ore, per Natale ti regalo la libertà». Ma la 'battuta' non piace a nessuno

Essere genitori è estremamente complicato e la responsabilità incredibile di crescere un altro essere umano, di dargli i mezzi per costruirsi una vita il più felice e soddisfacente possibile, è allo stesso tempo un onore e un onere. Tuttavia, il fatto di non essere da soli e di poter condividere questa responsabilità con qualcun altro, che sia un partner o un parente, può rendere la situazione più leggera, sostenibile e piena di gioia.

Vivere la propria vita con un partner presuppone la necessità di riuscire a costruire, insieme, una vita bilanciata e di condivisione, e questo è vero anche per la gestione dei figli. Tuttavia, ciò non avviene se uno dei due partner considera "fare da baby sitter" il prendersi cura del proprio bambino, come è successo a una coppia di influencer, Iyah e Rafal. Lui, infatti, afferma di aver "regalato" alla moglie due ore di libertà occupandosi del figlio.