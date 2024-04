Arianna Mihajlovic, il marito Sinisa e il papà Mimmo morti: commovente ricordo sui social

di Cristina Siciliano

Per Arianna Rapaccioni, vedova di Sinisa Mihajlovic dal 2022, c'è stato un altro lutto: il papà Mimmo è deceduto. A distanza di poco più di un anno, Arianna deve quindi fare i conti con un'altra perdita, importante e dolorosa. «I miei angeli», scrive Arianna come didascalia di una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L'ex showgirl compare nello scatto sorridente accanto al papà Mimmo e a Sinisa nel giorno del suo matrimonio.

Virginia Mihajlovic incinta, a Verissimo il dolce annuncio: «Sarà un maschietto, lo chiameremo Leone Sinisa»

Il ricordo

Nella foto che Arianna Mihajlovic ha pubblicato sul suo profilo Instagram, lei è al centro tra i due suoi uomini.

La malattia di Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovich è morto a Roma il 16 dicembre 2022 a causa di una grave forma di leucemia mieloide. «Io mi ero accorta della sua stanchezza, perché si riposava il pomeriggio ed era una cosa che non faceva mai - aveva raccontato Arianna qualche mese fa a Verissimo -. La cosa che mi fa più male è che lui non ha detto nulla a nessuno per due giorni. L'idea che lui stesse in una camera per due giorni senza condividere questa sofferenza mi ha fatto stare male. Quando mi ha telefonato io ho pensato subito a qualche offerta di lavoro. Lui bruscamente mi ha chiamato e ha detto "amore ho la leucemia"».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA