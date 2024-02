Sinisa Mihajlovic, il toccante ricordo della moglie Arianna: «Mi sembra di averti vicino»

di Cristina Siciliano

Oggi Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 55 anni: l'ex calciatore e allenatore, scomparso il 16 dicembre 2022 in seguito alla leucemia per la quale stava curandosi da oltre tre anni, è stato ricordato dalla moglie Arianna con un toccante messaggio sul suo profilo Instagram. D'altronde, è passato poco più di un anno dalla morte di Sinisa Mihajlovic, e ovviamente per la famiglia è ancora difficile realizzare la perdita come ha spesso sottolineato la moglie Arianna. Insieme, del resto, hanno vissuto anni pieni d'amore, impossibile che la sofferenza possa sfumare.

Il ricordo

«Ogni volta che cammino e mi sembra ti averti vicino.

Sinisa e Arianna Mihajlović hanno avuto dal loro amore cinque figli: Virginia, Victorija, Dušan, Miroslav e Nicholas (da una storia precedente, invece, era nato Marko).

