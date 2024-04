Virginia Mihajlovic incinta, a Verissimo il dolce annuncio: «Sarà un maschietto, lo chiameremo Leone Sinisa»

di Cristina Siciliano

A Verissimo, nel suo salotto televisivo, Silvia Toffanin ha ospitato nella puntata di domenica 14 aprile, Virginia Mihajlović, che dopo un periodo difficile segnato dalla perdita del padre Siniša Mihajlović, morto nel dicembre 2022 dopo una lunga battaglia contro la leucemia, ha condiviso un momento di gioia e speranza con il pubblico di Verissimo. «Aspetto il secondo figlio, il pancino si vede perché sono già al quarto mese. Lo sa solo la mia famiglia poi non lo abbiamo detto a nessuno», ha sottolineato la figlia di Sinisa a Silvia Toffanin.



Le gravidanze

La figlia di Sinisa e Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, diventeranno presto genitori per la seconda volta, dopo l'arrivo della piccola Violante nell'ottobre 2021. «Sono state due gravidanze differenti sia a livello psicologico che fisico - ha spiegato Virginia Mihajlović -. La prima gravidanza è stata più leggera perché papà era appena uscito dal pericolo.

Il sesso del bebè

Virginia Mihajlović ha svelato il sesso del secondo bebè che porta in grembo a Verissimo. «Alessandro il 5 gennaio mi ha scritto un messaggio, lui ha sognato di avere in braccio un bambino. Un sogno premonitore. Abbiamo pensato già al nome, ci tenevo che avesse qualcosa che raccontasse papà. I miei fratelli mi hanno proibito di chiamarlo Sinisa, giustamente portando loro il cognome di papà. Quindi io e Alessandro abbiamo scelto Leone Sinisa. Non abbiamo avuto dubbi. Il piccolino nascerà a metà settembre. Lui dovrebbe nascere tra il 14 e il 20 settembre».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 19:12

