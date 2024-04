Giuseppe Giofrè, il giudice di Amici a Verissimo: «Io vittima di bullismo, mi gridavano femminuccia perché ballavo»

di Cristina Siciliano

A Verissimo nel suo salotto televisivo, Silvia Toffanin ha ospitato nella puntata di domenica 14 aprile, Giuseppe Giofrè, noto giudice del Serale di Amici, che durante l'intervista ha raccontato con grande sincerità e passione la sua vita e la sua carriera. Il ballerino è protagonista di una nuova sfida con la sua autobiografia Stidda – Il coraggio di un sogno, che è un racconto avvincente di una vita dedicata alla passione per la musica e il talento. «Questo è un sogno che ho sempre avuto da piccolo - ha spiegato Giuseppe -. Lavorare con la mia passione è la cosa più grande. Sono molto fortunato».

Il racconto di Giuseppe Giofrè

«Nella mia famiglia siamo in tanti che ci chiamiamo Giuseppe Giofrè - ha spiegato lui -. Il nome del mio libro ha il nome di mio nonno. Lui faceva il marinaio e quindi girava il mondo. Ho cercato di creare una sorta di metafora all'interno del libro. "Peppe Stidda" così chiamano mio nonno nel paese. Mio nonno è meraviglioso, sempre sorridente, così come lo vedi.

«Sono stato vittima di bullismo»

Giuseppe Giofrè ha racconta di essere stata bullizzato nel suo passato di bambino, quando frequentava le scuole medie. «Non è facile ballare in un piccolo paese della Calabria, a Gioia Tauro - ha sottolineato Giuseppe Giofrè -. Ma io avevo voglia solo di ballare e così ho fatto nonostante le ginocchia sbucciate per diverse cose. Alle medie mi gridavano "femminuccia". Mi inseguivano urlando ed io iniziavo a correre. Ricordo benissimo tutto purtroppo, loro mi aspettavano. Non l'ho mai detto a mia mamma e mio padre. Loro l'hanno scoperto un anno fa».

«Il mio primo amore»

Giuseppe Giofrè nel suo libro ha parlato anche del coming out. «Ho passato momenti brutti dopo il mio primo amore con Adam - ha spiegato Giuseppe -. Sono stato molto male ma poi ho ripreso in mano la mia vita. Oggi non stiamo insieme ma è stato lui il mio primo amore. Dopo lui ho avuto qualche cotta estiva che dura qualche settimana. Lui è stato il mio unico grande amore fino ad oggi. Forse potrei ritornare anche con lui, non si sa mai nella vita».

