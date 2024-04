Diletta Leotta a Domenica In, il matrimonio con Loris Karius: «Tra me e lui colpo di fulmine a Parigi». Nozze da sogno sull'isola di Vulcano

di Cristina Siciliano

Ospite a Domenica in, Diletta Leotta, diventata mamma della piccola Aria da pochissimo. La conduttrice Dazn si è presentata in studio con un cesto di cannoli siciliani tra le mani per Mara Venier. Durante la puntata, Diletta ha parlato non solo della sua vita professionale, ma anche quella privata, visto il matrimonio imminente con Loris Karius. La conferma ufficiale del matrimonio è arrivata lo scorso gennaio attraverso un post che Diletta ha pubblicato sul suo profilo Instagram ("I said yes", aveva scritto nella didascalia dell’immagine che la ritraeva con un anello di diamanti al dito).



Diletta Leotta racconta la sua maternità

«Aria è la gioia più grande della mia vita - ha spiegato Diletta Leotta. All'inizio ho avuto tante paure per me è stato uno choc anche ormonale. Lei una bambina bellissima, bionda con gli occhi celesti. Mia figlia è la mia felicità».

Diletta Leotta e l'amore per Loris Karius

Diletta Leotta ha raccontato a Mara Venier come ha conosciuto Loris Karius. «Io ero a Parigi con le mie amiche ed eravamo a cena - ha spiegato Diletta Leotta -. All'improvviso è arrivato Loris ed io ricordo di aver detto alle mie amiche "ragazze è arrivato l'uomo della mia vita. Tra me e lui è stato subito un colpo di fulmine. Mi ha salutato, cioè ha fatto un cenno con la mano e poi abbiamo iniziato a parlare. Non conoscevo bene l'inglese ma abbiamo parlato fino alle quattro del mattino. Oggi mi emoziono quando vedo Loris con nostra figlia Aria perché sono innamorati l'uno dell'altra».



Il podcast

Diletta Leotta ha parlato con Mara anche del suo progetto, Mamma Dilettante, il podcast in cui racconta il suo personale viaggio nella maternità: riflessioni, ansie, aspettative e paure condivise con altri genitori del mondo dello spettacolo. «Io l'ho fatto a scopo terapeutico perché mi faceva piacere ascoltare le esperienze delle neo mamme.

Il matrimonio

La conduttrice Dazn ha raccontato a Mara che lei e Loris si sposeranno a fine giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie. Con la data che si avvicina, la futura sposa sta cercando di organizzare tutto nel dettaglio. «Abbiamo scelto Vulcano perché è sempre stato il mio sogno - ha spiegato Diletta Leotta -. Quando avevo 11 anni dicevo ai miei genitori: "un giorno mi sposerò qui". E così è stato. Adesso sono nella fase dell'organizzazione del matrimonio. Ci sposeremo a fine giugno. Ci saranno 160 persone ma io già sto impazzendo perché non so come farò a gestirle. Io vorrei chiudere gli occhi ed essere già lì. Sono già molto emozionata».

Zia Mara ha concluso l'intervista regalando a Diletta un grosso peluche rosa per la piccola Aria.

