Deborah De Luca sul tumore: «Non avevo sintomi, stavo benissimo, sono stata operata d'urgenza»

Deborah De Luca, la dj di Scampia, terza artista donna più ascoltata all'estero dopo Laura Pausini e Gala, è tornata sul suo profilo Instagram per raccontare ai suoi follower dell'intervento fatto per la rimozione di un tumore, fornendo ulteriori dettagli sulla malattia e soprattutto sull'importanza della prevenzione. La dj ha infatti pubblicato un carosello di foto in ospedale con a corredo una lunga didascalia dove ha raccontato la sua «storia».

Il tumore, come è stato scoperto: il racconto

«Vi racconto la mia storia nella speranza che possa servire anche ad una sola persona - ha spiegato Deborah De Luca sul suo profilo Instagram -. Due settimane fa dopo una biopsia mi è stato diagnosticato un tumore. Scoperto per caso, tramite l’esperienza di una amica, non avevo nessun sintomo, stavo benissimo (in apparenza). Sono stata operata “d’urgenza” 6/7 giorni dopo la diagnosi perché non c’era tempo, nel giro di 1 mese o 2 massimo il tumore sarebbe uscito dall’organo che lo conteneva, portando conseguenze che non voglio nemmeno scrivere ma che potete immaginare.

La dj ha aggiunto: «Non serve avere sintomi o sentirsi strani. Io stavo benissimo. Fatelo un controllo, e convincete i vostri amici/familiari a fare lo stesso. una visita preventiva vi eviterà quello che ho vissuto io. Il tempo in questi casi è tutto. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, per stare con chi ci vuole bene, e per curarci. Mi è stato tolto l’organo che conteneva il tumore, ora sto bene».

«Sono già partita per suonare in Arabia Saudita e anche tornata, non riesco a stare ferma - ha concluso Deborah -. Per fortuna c’è la mia tour manager/amica Laura Carrasco che sa fare le punture. Ora sto bene. Sono stata molto fortunata, molto».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 15:30

