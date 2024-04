Tumori in aumento tra i giovani, perché succede? L'invecchiamento precoce e il caso del cancro al colon: «Esperti preoccupati»

Sono in aumento i tumori nelle fasce di popolazione più giovane, sotto i 55 anni, e la causa starebbe anche in un invecchiamento precoce a livello biologico e molecolare che risulta indipendente dall'età anagrafica. L'ipotesi arriva da uno studio presentato alla conferenza dell'American Association for Cancer Research (Aacr) in corso a San Diego. Invecchiare 'da giovani' potrebbe dunque essere alla base della crescita delle neoplasie a esordio precoce, e la causa di tale processo di invecchiamento biologico anticipato, avverte il presidente eletto dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Massimo Di Maio, va ricercata in larga misura negli stili di vita scorretti.