«Mia figlia 11enne è tornata con 10 piercing dal pigiama party con le amichette: è troppo giovane per una cosa simile»

Per tanto tempo avere dei piercing è stato considerato uno stigma, qualcosa di tanto scandaloso da attirare non solo occhiatacce e sguardi di disapprovazione ma anche rifiuti da parte di potenziali datori di lavoro. Sebbene negli ultimi anni la situazione stia cambiando e si vada sempre più verso l'accettazione del diritto di chiunque di esprimere la propria identità con lo stile che si preferisce, il dissenso torna più forte che mai quando al centro del dibattito ci sono i più giovani.

Qual è l'età giusta per fare un piercing? Le bambine, d'altronde, si bucano le orecchie nei primissimi anni di vita, quando ancora non sanno neppure esprimere il consenso a parole, ma nessuno si scandalizza. Ci sono alcuni casi, tuttavia, in cui il problema non è soltanto relativo al piercing, quanto più al rispetto del ruolo del genitore e delle sue scelte.

Infatti, una mamma si è ritrovata la figlia 11enne con diversi piercing in più dopo aver partecipato a un pigiama party con le amichette e non ha gradito affatto la "sorpresa", come riporta il Mirror.

La rabbia della mamma

La mamma ha espresso la sua disapprovazione per l'accaduto tramite un post pubblicato su Reddit in cui spiega che sin da subito era riluttante all'idea di lasciar che sua figlia di 11 anni passasse la notte con l'amichetta della porta accanto, più grande di lei di 2 anni, e altre due ragazze di 14 e 15.

Nonostante avesse già un paio di piercing alle orecchie, spiega la mamma, «non ha mai espresso interesse nell'averne di più e non è proprio da mia figlia fare una cosa del genere». Da qui, lo choc e la preoccupazione: «Sono in pensiero per diversi motivi, tra cui le condizioni igieniche, ma il problema principale è il fatto che mia figlia si sia fatta influenzare da ragazze più grandi a fare una cosa così stupida. È troppo giovane per prendere una decisione che considero permanente e potrebbe petirsene più avanti».

Poi, aggiunge: «Ora le sue orecchie sono tutte bucate, sette da una parte e tre dall'altra». Gli utenti sono per la maggior parte d'accordo con la disapprovazione della mamma e scrivono: È andata lì con due piercing ed è tornata con 10? Fatti da adolescenti? Non va bene per niente. Io le prenderei tutte per la collottola e a lei farei un bel discorsetto sulla necessità di farsi rispettare e non cedere alle pressioni degli altri. Poi sarei arrabbiatissima con i vicini per non aver notato cosa stava succedendo e di certo non mi fiderei più di loro».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 12:05

