«Fareste indossare questo vestito alle vostre figlie? Non è appropriato per bambine di 6 anni»: il dubbio della mamma scatena il dibattito

Sono molte le responsabilità che le persone decidono di accettare nel momento in cui diventano genitori e tra queste una delle più importanti è certamente mantenere i propri figli al sicuro, garantire loro un ambiente e una vita serena. In alcuni casi, tuttavia, l'istinto di protezione nei loro confronti può essere eccessivo e risultare in un atteggiamento che finisce per incidere sulla loro felicità e capacità di costruirsi un futuro soddisfacente.

In proposito, uno dei dibattiti dei nostri tempi è quello dell'abbigliamento più appropriato all'età, in particolar modo quando si tratta di bambine. Molti genitori, infatti, lottano strenuamente contro la tendenza a spingere sempre più avanti i confini della modestia nel vestire da parte dei brand e del mercato. D'altra parte, molti sostengono che esprimere se stessi nel modo che preferiscono non dovrebbe essere visto come un problema e che la sessualizzazione dei più giovani non dipende da cosa amano indossare ma dalle intenzioni dell'occhio che guarda.

Meghan è entrata in questo dibattito tramite un video pubblicato su TikTok in cui mostra un abito in cui si è imbattuta durante lo shopping con la figlia. Secondo lei, il vestito non è adatto a bambine di 6 o 7 anni, ma ha il dubbio di essere esagerata nel suo giudizio e chiede l'opinione degli utenti.