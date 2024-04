Dieta, i consigli della nutrizionista che tratta i pazienti malati di tumore: «Ecco quali alimenti evitare per ridurre i rischi»

di Redazione Web

Nichole Andrews è una nutrizionista che per dodici anni ha lavorato con pazienti affetti da tumori e ha creato per loro una dieta che potesse aiutarli sia durante i trattamenti che dopo, a seconda delle esigenze specifiche. Eppure, la professionista afferma che i suoi consigli sono utili per chiunque voglia ridurre i rischi.

Sul suo account TikTok, Nichole condivide la sua esperienza ormai più che decennale e cerca di sensibilizzare il pubblico nei confronti di alcune pratiche e alimenti che sarebbe meglio evitare, suggerendone invece di costruttive e benefiche.

Cosa evitare

La nutrizionista consiglia di evitare le "polveri verdi", vale a dire quelle polveri di frutta e verdure che vengono vendute con la promessa di "colmare alcune lacune" nella dieta quotidiana, come riporta il DailyMail.

Un altro prodotto che consiglia di evitare è estremamente diffuso: gli integratori. Nichole afferma che la maggior parte delle persone non ha bisogno di assumere vitamine o supplementi perché ne ottiene già a sufficienza dal cibo, e il fatto di ingerirli potrebbe risultare in un'overdose: «Gli integratori possono aumentare il rischio di tumori a causa delle alte dosi che contengono, oltre il 200% del valore giornaliero», poiché questo mercato non è ben regolamentato. Quindi, è sempre meglio chiedere al proprio medico se si ha necessità di assumerne e, in tal caso, quali sono quelli più adatti.

Sono diversi gli studi che hanno collegato il consumo di alcol, in qualsiasi quantità, con un rischio più elevato di cancro, tra cui quelo al seno, alfegato, alla gola e alla bocca. Nichole dichiara: «Non bevo alcolici di nessun tipo. Niente alcol». Infatti, nel corpo l'alcol viene scomposto in acetaldeide, un noto cancerogeno che può danneggiare il Dna delle cellule.

Per gli amanti della carne arriva la brutta notizia: salumi, pancetta, hot dog, prosciutto spesso contengono nitriti e nitrati aggiunti affinché si mantengano freschi più a lunghi, ma queste sostanze sono state collegate dagli scienziati all'insorgenza di tumori. Il consiglio, dunque, è di usare carne fresca. Infine, Nichole dichiara di preferire frutta e verdura convenzionale rispetto a quella biologica: «Non c'è differenza a livello nutrizionale e anche i prodotti biologici utilizzano pesticidi».

