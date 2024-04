La pizza più buona del mondo si mangia a Roma: ecco la pizzeria vincitrice dei Campionati mondiali

È stata pubblicata la classifica dei Campionati mondiali della pizza 2024 e quella romana ha ottenuto il primo posto: si tratta di una ricetta semplice e genuina che si può gustare a Casal Bertone. La pizza vincitrice è stata realizzata dallo chef Andrea Gallizzi ed è una pala a base di melanzane.

Lo chef Andrea Gallizzi è un professionista del settore che con Pizzateca ha raggiunto importanti risultati. L'idea è nata nel Comune di Roviano per poi arrivare in via Cesare Ricotti, appunto a Casal Bertone, nel quadrante Est della Capitale.





I Campionati della pizza

Andrea Gallizzi non è l'unico ad aver ottenuto premi nel Campionato Mondiale di pizza 2024.

«Complimenti ai tre maestri pizzaioli laziali che ai Campionati del mondo della pizza 2024 hanno reso onore alla nostra Regione, distinguendosi per la bontà e la qualità di un prodotto simbolo della cultura gastronomica italiana», ha affermato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Il Campionato Mondiale è un'iniziativa nata per mettere in risalto il talento e le capacità di chef e cuochi italiani. Essa è dedicata agli amanti del buon cibo ed è arrivata alla 31esima edizione. Nel 2024 la gara ha avuto luogo al Palaverdi di Parma tra il 9 e l'11 aprile. Oltre 1200 pizzaioli provenienti da 56 nazioni si sono sfidati ed hanno gareggiato in 12 diverse categorie.

