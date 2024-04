Cena in pizzeria, lo scontrino per tre da 82 euro scatena la polemica: «La margherita ne costa 12, l'acqua 5: così è una rapina»

di Redazione Web

La polemica sugli scontrini non finisce mai. Stavolta la protesta arriva da Napoli, più precisamente dal Rione Sanità. Nel mirino una nota pizzeria, che fa pagare l'acqua 5 euro e la margherita 12 euro. Per una pizza fritta, invece, ne servono 18. Prezzi che difficilmente si vedono quando si sceglie una cena a base di pizza e che infatti hanno scatenato la polemica.

La polemica

A mostrare lo scontrino, inviato da una ragazza, è la pagina Facebook "Fatti di Napoletani perbene". «Ho portato una coppia di amici da fuori da Pizzeria da Concettina ai Tre Santi, questi sono i prezzi. Acqua a 5,00 Euro, Margherita a 12,00 Euro, Pizza fritta a 18,00 Euro, Frittatina a 5,00 Euro… Ogni voce una rapina… Per un attimo abbiamo pensato che la nota pizzeria avesse una sede a New York. È evidente che non si vuole lavorare più con i residenti della Sanità ma solo con i turisti. È una giusta strategia?», si legge nel post.

