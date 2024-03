«Ho scambiato il mio posto in treno con un papà che voleva stare vicino al figlio, mi hanno fatto una multa da 270 euro»

La gentilezza può avere conseguenze indesiderate. Per aver scambiato il suo posto in treno con un altro passeggero che voleva viaggiare insieme a suo figlio, un giovane pendolare ha ricevuto una multa di ben 270 euro, nonostante fosse in possesso di un regolare abbonamento mensile. Determinato a non pagare per quella che ritiene un'ingiustizia, il protagonista della disavventura su rotaie ha pubblicato su X lo scontrino della multa e raccontato l'accaduto diventato velocemente virale.