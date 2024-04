Anziano raccoglie la plastica sulle spiagge del lago, il Comune lo multa di 500 euro. Parte la colletta per aiutare Enzo Fattori

di Redazione Web

Multa all'anziano che raccoglie la plastica sulle spiagge del lago di Garda. Enzo Fattori, conosciuto dagli abitanti del luogo come "Racman", mercoledì 17 aprile si è visto recapitare una sanzione di 500 euro dalla polizia municipale. Gli agenti l'hanno sorpreso a raccogliere un parabordo sulla spiaggia Feltrinelli. Così, in seguito all'ordinanza del Comune di Desenzano che vieta di recuperare qualsiasi oggetto tra le spiagge e l'acqua del Benaco, per Enzo è arrivata una multa salatissima.

La colletta per aiutarlo

Quella di Enzo Fattori è una vera e propria missione. L'anziano raccoglie la plastica che inquina le sponde del lago di Garda quasi ogni giorno. È uno dei volontari penalizzato dall'ordinanza del Comune che vieta l'asportazione e la raccolta di materiale in acqua e lungo le spiagge, pensata per garantire la sicurezza dei cittadini, riporta il Corriere. Lui però non si ferma, anche perché da quell'ordinanza emanata a gennaio, l'area non è stata messa in sicurezza. Per aiutarlo, è partita una colletta dei cittadini, che stanno raccogliendo i 500 euro così da evitare che sia lui a fare le spese del suo gesto di altruismo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA