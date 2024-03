​Donna rimorchiata dal carroattrezzi mentre dorme, il conducente la filma al risveglio: «Dove diavolo sono?»

di Redazione Web

L'importanza di fare attenzione a dove si parcheggia la propria automobile è solitamente legata alla necessità di evitare costose multe e di non causare problemi alla circolazione degli altri veicoli. Quel "solitamente" sembrerebbe superfluo, ma non è così: sembra che la vita trovi sempre il modo di stupirci.

In questo caso un conducente di carroattrezzi, infatti, è rimasto basito quando ha scoperto di aver rimosso una macchina e averla trasportata altrove con una persona ancora all'interno, addormentata nella parte posteriore. Al risveglio, la donna si mostra alquanto confusa e un po' infastidita nei confronti del conducente, e quest'ultimo decide di riprendere lo scambio con il suo smartphone.

Lo strano risveglio

Pochi giorni fa un conducente di carroattrezzi ha condiviso la sua esperienza al lavoro, decisamente originale, tramite un video pubblicato sul suo account TikTok, @kayemdee81.

«Ciao - esordisce la donna -, dato che hai rimorchiato la macchina dove stavo dormendo fin qui... dove diavolo mi trovo?». A quel punto l'uomo afferma di essersi avvicinato alla macchina e aver addirittura ripreso gli interni, senza aver visto nessuno. «Ero dietro... ero dietro - risponde lei - e mi sono appena svegliata. Non sto mentendo, mi hai appena rimorchiata fin qui».

Il video è diventato presto virale e ha ormai più di 5 milioni di visualizzazioni, lasciando moltissimi utenti tanto sorpresi quanto il conducente. C'è chi fa notare che la donna ha probabilmente un sonno molto pesante dato che non si è accorta di nulla durante il viaggio, mentre qualcuno scrive: «Mi immagino lei che si sveglia a metà strada e non può fare nulla finché non si ferma».

