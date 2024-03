Lavora in smartworking dal Messico ma il capo non lo sa: «Per sbaglio ho pagato l'ostello con la carta di credito dell'azienda, cosa faccio?»

Oggi lo chiamiamo smart working, un anglicismo che in Italia viene generalmente tradotto con "lavoro agile" ma che, nella realtà dei fatti, viene indicato più comunemente come "lavoro da casa". Se questa modalità ha visto la sua diffusione a causa dell'emergenza Covid, per molti dipendenti è stata un'esperienza illuminante per alcuni motivi, per esempio risparmiare il tempo del tragitto verso e dal lavoro e la possibilità di godere delle comodità della propria abitazione.

Alcuni dipendenti, tuttavia, si allontanano notevolmente da quell'abitazione e dalla definizione di "lavoro da casa" e decidono di partire per lontane ed esotiche destinazioni in compagnia del proprio fidato portatile, come nel caso di Lys. La ragazza si trovava in Messico, in un resort, e tutto procedeva al meglio, finché non ha fatto un errore: pagare l'ostello in cui risiede con la carta aziendale anziché con quella privata.