Ordina vestiti su Shein, a casa le arriva un pacco con una provetta di sangue umano

di Redazione web

Nel vasto universo dello shopping online, Shein si è distinto come uno dei giganti della moda a prezzi accessibili, attirando clienti da tutto il mondo con la sua impressionante varietà di articoli di abbigliamento e accessori. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. L'azienda cinese si trova regolarmente al centro di accesi dibattiti riguardanti la sostenibilità, le condizioni di lavoro nelle sue catene di fornitura, accuse di plagio e preoccupazioni sulla qualità dei suoi prodotti, sollevando questioni fondamentali sul consumo etico e responsabile.

L'incidente inquietante

Questa volta, Shein si ritrova nuovamente sotto i riflettori per un motivo ancor più bizzarro e inquietante. Anna Elliot, l'utente dietro l'account TikTok @anna_200.1, è diventata virale per un video in cui mostra il contenuto di un recente ordine effettuato sul sito di Shein: i vestiti che aveva acquistato, sangue e un barattolo di fagioli.

L'incidente, che si è svolto in Tennessee, Stati Uniti, ha rapidamente catturato l'attenzione pubblica.

La risposta di Shein

Shein ha rapidamente risposto alle accuse, affermando che ogni pacco viene sottoposto a rigorosi controlli di qualità prima di lasciare i propri magazzini e che, al momento della spedizione, conteneva solo gli articoli ordinati dal cliente. Elliot, tuttavia, ha suggerito che il pacco potrebbe essere stato manomesso dopo aver lasciato i magazzini del colosso, notando che sia la fiala di sangue che i fagioli sembravano provenire dagli Stati Uniti.

La spedizione

Il dito è stato poi puntato verso FedEx, la compagnia di logistica incaricata della spedizione, che si è scusata per l'accaduto e ha confermato di aver avviato un'indagine. Una spiegazione fornita a Elliot da un dipendente di FedEx suggerisce che i pacchi possano essere aperti durante il trasporto, con il rischio che il loro contenuto venga accidentalmente scambiato o manomesso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA