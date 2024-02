Shein, «bambine sexy, bikini imbottiti e vestiti hot da 3 mesi a 12 anni»: le accuse contro il colosso cinese di e-commerce

Il gigante della fast fashion Shein è sotto accusa per la vendita di abiti "sexy" e bikini imbottiti pensati per bambine di appena tre mesi. Negli ultimi anni, il rivenditore cinese è diventato uno dei principali siti di shopping online arrivando a vendere articoli a prezzi bassissimi in oltre 150 Paesi.

Foto ammiccanti e vestitini aderenti

Molti genitori, riporta il Daily Mail, hanno preso di mira il produttore per la sua gamma di prodotti per bambini, che presenta abiti e costumi da bagno che alcuni considerano inappropriati. Un vestito di velluto verde acqua da 8 euro con scollatura a cuore, ad esempio, può essere acquistato per bambine dagli otto ai 12 anni.

La bambina ritratta sul sito web per pubblicizzare l'articolo è appoggiata a un tavolo con il petto in fuori in modo inquietantemente ammiccante. Un abito di paillettes aderente al corpo con un dettaglio monospalla e una tonalità di rosa caldo, è disponibile per bambine dai sei mesi ai tre anni.

Per le bambine della stessa età viene commercializzata anche una gamma di bikini imbottiti. Questi modelli includono combinazioni di colori vivaci, motivi giocosi e tagli che danno l'impressione di essere destinati agli adulti.