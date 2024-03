Salma Hayek, la foto in bikini a 57 anni scattata dalla figlia 16enne Valentina Pinault: «Fa sempre comodo avere un bravo fotografo in famiglia»

di Redazione Web

Per Salma Hayek l'estate è già arrivata! L'attrice ha mostrato il suo fisico scolpito in bikini a 57 anni. Il segreto per avere un fisico così incredibile? Molto probabilmente una buona genetica, ma anche tanta meditazione e un pizzico di fortuna. L'attrice di Frida è stata di recente protagonista nel film del multiverso Marvel, The Eternals, insieme ad Angiolina Jolie, dove ha mostrato la sua versatilità.

Dopo l'uscita del film, l'attrice si è presa un periodo di pausa e ha scelto una meta calda dove poter esibire il suo fisico scolpito e trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia.

Lo scatto della figlia Valentina

Salma Hayek ha condiviso uno scatto su Instagram in cui si mostra in bikini mentre, lentamente stava uscendo dall'acqua del mare. Piedi nell'acqua, bikini nero a due pezzi, braccia sui fianchi e occhiali da sole: l'attrice è totalmente rilassata e si gode gli ultimi raggi del sole della giornata.

La figlia Valentina, di 16 anni, ha scattato la fotografia pubblicata e la mamma ha voluto ringraziarla pubblicamente per queste foto bellissime: «Fa sempre comodo avere un bravo fotografo in famiglia».

Valentina Pinault ha 16 anni ed è nata dall’unione con l’imprenditore e amministratore delegato di Kering, François-Henri Pinault, con cui Salma Hayek è sposata dal 2009.

