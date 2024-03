Salma Hayek, incidente sexy mentre copre i capelli bianchi col mascara: l'accappatoio si apre e si vede tutto. Lei reagisce così

di Redazione web

Salma Hayek ha recentemente condiviso con i suoi fan alcuni dei suoi trucchi di bellezza più efficaci e originali. In un Reel pubblicato su Instagram il 28 febbraio, l'acclamata attrice di 57 anni ha offerto uno sguardo esclusivo sulla sua routine di bellezza, svelando come affronta il problema dei capelli bianchi senza ricorrere alla tintura. Un video decisamente ironico, reso ancora più divertente da un imprevisto sexy gestito con proverbiale naturalezza.

Il trucco contro i capelli bianchi

Nel video esordisce mostrando senza vergogna la ciocca ingrigita e dice: «Guarda tutti questi capelli bianchi». La sua soluzione? «Quando sono da sola, metto solo il mascara!». Salma Hayek illustra poi come utilizza il mascara per colorare i capelli all'attaccatura, un trucco semplice ma efficace che non solo nasconde i capelli bianchi ma li mantiene anche in piega. «Vedi, non devo tingerli ogni tre settimane», ha commentato Hayek, evidenziando la praticità e l'efficacia del metodo.

Nonostante la sua apertura a condividere questi trucchi, l'attrice ha anche espresso la sua accettazione verso i capelli grigi, affermando: «Non mi dispiace».

L'onestà di Salma Hayek sulla bellezza e l'accettazione di sé stessa è stata una costante nel corso degli anni. Nel 2020, ha posato senza trucco per il Beautiful Issue di PEOPLE, riflettendo su come la percezione del proprio aspetto sia cambiato con il tempo. «Quando guardo le mie foto quando avevo 30 o 40 anni, mi vedo più bella di quanto mi vedessi in quel momento», ha detto in quell'occasione.

L'imprevisto sexy

Durante la registrazione del video, l'attrice indossa solo una vestaglia che l'ha resa protagonista di un imprevisto siparietto sexy. Salma Hayek è stata costretta a chiudere ripetutamente l'accappatoio, ma non si è proccupata troppo dell'incidente: alla fine ci ha pensato una censura in fase di editing a coprire il fuori di seno.

