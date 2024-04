Mamma trova una bilancia nella casa delle bambole della figlia: «L'ho buttata, le insegnerò che non ne avrà bisogno»

di Redazione web

Simone Navybox è una mamma di Brisbane, Australia, nota su TikTok perché pubblica video con i suoi bambini, post in cui spiega come fa a conciliare la vita da genitore con quella lavorativa e, poi, perché è diventata virale grazie a un filmato in cui racconta ciò che ha trovato all'interno della casa delle bambole della sua bambina. Il video è circolato sul social in pochissimo tempo e ha totalizzato 7 milioni di visualizzazioni scatenando pareri discordanti e un pizzico di polemica anche nei commenti che sono comparsi sotto. Ecco di che cosa si tratta.

Il video di Simone Navybox

Simone Navybox ha pubblicato sul proprio profilo TikTok un video in cui mostra ai follower il contenuto della casa delle bambole che ha comprato alla sua bambina. Quando arriva agli oggetti di arredamento del bagno, la donna estrae una bilancia gialla e la guarda sconcertata. Il video è accompagnato dal messaggio: «Probabilmente non insegnerò mai alla mia bambina che ha bisogno della bilancia nel suo bagno di casa» e la didascalia recita: «È finita nel cestino (la bilancia, ndr)».

Dopo che il suo video ha raggiunto picchi così alti in termini di visualizzazioni, Simone è stata intervistata dalla rivista Femail alla quale ha detto: «In tanti hanno capito male il mio video, non volevo giudicare o dare consigli non richiesti a nessuno.

I commenti social

I follower di Simone Navybox si sono divisi nei commenti perché c'è chi pensa che la bilancia, se utilizzata in modo corretto, possa essere uno strumento utile anche a chi deve tenere controllato il peso per motivi di salute. Qualcun altro, però, scrive: «Fai bene a pensarla così, nemmeno io voglio che i miei figli si fissino con la loro immagine o, peggio, con il loro peso», «A casa mia non ho mai voluto bilance e stiamo tutti benissimo» o ancora «È proprio vero: la bilancia è uno strumento che se è utilizzato male può fare danni irreparabili».

