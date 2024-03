Andreas Muller papà: «Io e te avremo una lunga storia d'amore». Ma non è come sembra

di Redazione web

Andreas Muller è letteralmente impazzito d'amore per le sue due gemelline: Penelope e Ginevra che sono nate il 18 marzo scorso. Il ballerino e neo papà sta provando delle emozioni indescrivibili e sta esprimendo tutta la sua gioia e la sua gratitudine anche sui propri profili social, specie su Instagram dove anche nelle scorse ore, ha pubblicato diverse storie davvero simpatiche. Andreas e la compagna Veronica Peparini sono tornati a casa dall'ospedale con le loro bambine l'altroieri e sono prontissimi e felicissimi di cominciare le loro nuove vite.

La coreografa ed ex professoressa di Amici ha pubblicato nelle proprie storie un'immagine in cui i suoi figli più grandi, Daniele e Olivia tengono in braccio, per la prima volta, le sorelline e ha scritto: «Fiera e grata».

La lunga storia d'amore di Andreas Muller

Andreas Muller si sta già calando alla perfezione nel ruolo di papà super attento, presente e premuroso.

Andreas Muller papà

Andreas Muller non vedeva l'ora di diventare papà: insieme alla compagna Veronica Peparini, ha desiderato davvero tanto le sue bambine che stenta ancora a credere, siano già con lui. Il ballerino, in questi giorni, si sta godendo la felicità assoluta.

