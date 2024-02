Veronica Peparini: «No stress per le mie bambine e il pancione sta esplodendo»

Veronica Peparini è quasi giunta al termine della sua gravidanza: le sue bambine, infatti, dovrebbero nascere nel mese di marzo, quindi, tra qualche settimana. Lei e il compagno Andreas Muller non vedono l'ora di conoscerle e, nel frattempo, stanno documentando tutto sui loro canali social.

La coppia di futuri genitori, infatti, pubblica quasi ogni giorno foto, storie o video con pancioni o vestitini per le piccole. Qualche settimana fa, Andreas aveva postato il messaggio di un suo follower che criticava il modo di Veronica di vivere la gravidanza: secondo lui, infatti, la donna mostrerebbe troppo il suo pancione.

La coreografa e il ballerino, tuttavia, non la pensano così, anzi, continuano a mostrare a più non posso il loro amore per le figlie che devono ancora nascere. Così, ha fatto anche oggi l'ex professoressa di Amici che si è scattata qualche selfie allo specchio.