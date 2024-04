Salma Hayek in bikini, in formissima a 57 anni. Fan impazziti: «Sei una dea»

di Cristina Siciliano

L'estate non è ancora arrivata ma con le sue morbide forme da pin-up, Salma Hayek, l'attrice messicana di 57 anni, rappresenta la fantasia proibita di molti dei suoi fan: lo dimostra l'ultimo post che l'attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram. Salma ha pubblicato un carosello di foto dove si mostra al mare, con un bikini blu notte, struccata e bellissima, mentre emerge dalle acque come la più sensuale sirenetta dell'oceano e risale la scaletta di uno yacht. «Quando la tua famiglia non ti lascia fare un selfie in bikini in pace», scrive l'attrice. Negli scatti la Hayek si mostra con espressioni buffe e simpatiche.

I commenti dei fan

Non è la prima volta che Salma Hayek mostra il suo fisico «perfetto» in bikini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 18:20

