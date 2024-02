«Ho "rubato" l'auto elettrica per sbaglio e ora sono bloccata al freddo: l'ho caricata per tre giorni ma si è spenta lungo il tragitto»

La preoccupazione per l'ambiente, le conseguenze pressanti del cambiamento climatico e le varie problematiche legate al progressivo esaurirsi di alcune risorse sul nostro pianeta stanno spingendo all'esplorazione di nuovi ambiti e tecnologie che possano garantire un futuro... più verde. Una di queste è l'auto elettrica, un mezzo di trasporto che rifiuta i carburanti tradizionali in favore dell'energia delle batterie, mettendo fine all'inquinamento acustico e riducendo notevolmente le emissioni.

Tuttavia, le auto elettriche portano con sé altri tipi di problemi, tra cui le distanze spesso ridotte che sono assicurate da una carica completa del veicolo. Proprio per questo, Zoe Grant si è trovata in una situazione alquanto spinosa: dopo aver partecipato a uno studio per cui avrebbe dovuto utilizzare il veicolo per otto settimane, si è messa in viaggio per riportarlo indietro. Tuttavia, a metà strada, la carica è giunta al termine e la struttura che le aveva fornito la macchina... non si ricordava di lei.