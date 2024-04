Swift Pod, l'auto del futuro è un hotel: guida autonoma e letti per dormire a bordo

di Redazione web

Questa automobile del futuro è una camera d'albergo in movimento. Nessuna cintura, nessun volante, ma solo comodi materassi, cuscini e scrivanie. Si chiama Swift Pod èd è tutta nella testa di Peter Stulz, il designer che vorrebbe «viaggiare lontano durante la notte a velocità ecocompatibili».

Le automobili futuristiche rivoluzionano i nostri viaggi

Salire in macchina, allacciarsi la cintura e senire sulle spalle la pressione per il vaggio più o meno lungo che dobbiamo affrontare: presto questo iter sarà obsoleto. Il modello Swift Pod pensato da Peter Stulz non ha bisogno di essere guidato e ha al suo interno dei lettini sui quali si può dormire mentre il veicolo sfreccia in autostrada. Totalmente sicura, Swift Pod ha una forma triangolare e tre grandi ruote, un'apertura dal basso verso l'alto e tantissimo spazio all'interno.

Si chiamerà così per via di un tipo di uccello che dorme mentre vola. Bagagli e altri oggetti potranno essere posizionati sotto i materassini, inoltre ci saranno delle scrivanie pieghevoli che permetteranno di leggere, mangiare e lavorare. A tutto ciò si aggiungono scomparti per bevande e cibi, schermi per l'intrattenimento, luci regolabili e un sistema incorporato che informa i passeggeri su luoghi interessanti, dal migrore ristorante sul tagitto a un centro turistico. Questa invenzione rispetterà anche i principi di sostenibilità per il pianeta.

Un taxi futuristico

L'idea del suo dsigner, Peter Stulz, è quella di progettarla per sostituire i viaggi in aereo e sul treno, che spesso implicano una privacy limitata e pochi istanti di relax.

